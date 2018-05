Rostock : Mehrere Mülltonnen angezündet

In den Morgenstunden wurden mehrere Mülltonnen und -container in der Hansestadt entzündet.

von Polizeipräsidium Rostock

10. Mai 2018, 11:01 Uhr

In den Morgenstunden des 10.5.2018 haben unbekannte Täter mehrere Mülltonnen und -container in Rostock-Dierkow und Rostock-Toitenwinkel entzündet. In einem Fall ist ein neben einer Mülltonne geparkter Pkw durch die Hitzenentwicklung leicht beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 3.000 Euro.

Hinweise zu den Tätern bzw. relevate Beobachtungen bitte an: Den Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381-4916-1616, die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.