Greifswald : Mutmaßlicher Vergewaltiger einer 15-Jährigen gesucht

Die Mutter des Mädchens informierte die Polizei, dass ihre Tochter vermutlich vergewaltigt worden sei.

19. Dezember 2019, 11:58 Uhr

Die 15-Jährige sagte der Polizei, sie sei am Mittwochabend auf dem Heimweg in Greifswald vergewaltigt worden. Gegen 19.30 Uhr schubste sie plötzlich ein unbekannter Mann in der Max-Plank-Straße.

Sie fiel zu Boden und der Täter vergewaltigte sie auf einem Spielplatz nahe der Greifschule. Sie wehrte sich gegen den Mann und ihr gelang schließlich die Flucht nach Hause.

Polizei ermittelt umfassend

Noch in der Nacht wurde der mutmaßliche Tatort durch den Kriminaldauerdienst untersucht. Ein Fährtenhund konnte aufgrund eines fehlenden Geruchsvorhaltes nicht angesetzt werden.

Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb bislang ohne Erfolg. Das Mädchen wurde ärztlich und rechtsmedizinisch untersucht. Sie ist leicht verletzt.

Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Anklam wurden alarmiert und führten noch in der Nacht eine Vernehmung des Mädchens durch.

Bärtchen und braune Haare

Den unbekannten Tatverdächtigen beschrieb die Jugendliche als etwa 40 Jahre alt mit kräftiger Statur, er habe einen südländischen Teint gehabt, sein kurzes Haar und der "Zickenbart" seien bräunlich gewesen. Zum Tatzeitpunkt habe der Mann eine dunkle Weste über einem Pullover und eine dunkle Jogginghose getragen.