Boizenburg : Ölfilm im Hafen - Polizei sucht Zuegen

Schaden hielt sich durch geringe Mengen des Krafstoff-Ölgemisches in Grenzen.

von svz.de

19. Dezember 2018, 15:07 Uhr

Auf der Wasseroberfläche des Boizenburger Hafens (Elbe) ist am Mittwochvormittag ein großer Ölfilm entdeckt worden. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und konnte den mehrere Hundert Meter langen und wenige Meter breiten Ölfilm mit einem Bindemittel bis zum Mittag beseitigen. Ursache für diese Verunreinigung war vermutlich ein Kraftstoff-Ölgemisch. Die Polizei stellte in der Nähe einen Kraftstoffkanister sowie eine Ölflasche sicher. Nach SVZ-Infomationen handelte es sich nur um geringe Mengen, ein Großteil des Gemisches verdunstete zudem. In ersten Meldungen war von einem deutlich größeren Schaden ausgegangen worden. Die Alarmmeldung wurde dann schnell wieder zurück genommen.

Der Verursacher dieses Vorfalls ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung auf.