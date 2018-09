Schwerin : Sachbeschädigung an mehr als 20 Fahrzeugen

Bei zahlreichen Fahrzeugen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen.

von svz.de

28. September 2018, 08:29 Uhr

Wohl im Vorbeigehen schlugen in der Nacht zu Freitag bisher unbekannte Täter die Seitenscheiben von geparkten Fahrzeugen in Schwerin ein, teilt die Polizei mit. Sie begannen nach derzeitigen Erkenntnissen im Adam-Scharrer-Weg (Slüter Ufer) und gingen weiter in Richtung Dreesch/Neu Zippendorf. In der Anne-Frank-Straße, Vidiner Straße und Leibnizstraße wurden weitere Autos beschädigt.

Ob noch mehr Fahrzeuge betroffen sind, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter 0385/5180-2223 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.