Video : Schneechaos an Gründonnerstag im Nordosten

Unfälle und Staus im Berufsverkehr

von Marlena Gaul/Michael-Günther Bölsche/Stefan Tretropp

29. März 2018, 07:28 Uhr

Bei Schneefall und Matschglätte hat es in Mecklenburg-Vorpommern am frühen Donnerstagmorgen zahlreiche Unfälle gegeben. Die Polizei bezifferte die Zahl der Unfalleinsätze im zwei- bis dreistelligen Bereich. Ständig gingen Notrufe ein, sagte ein Polizeisprecher.

Die wetterbedingten Unfälle häuften sich unter anderem im Raum Stralsund. Hier waren einige Fahrer auf der verschneiten Fahrbahn offensichtlich zu schnell gefahren und im Straßengraben gelandet. Eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 194 wurde dabei leicht verletzt.

Zu einer Vollsperrung kam es auf der Bundesstraße 5 bei Vellahn (Kreis Ludwigslust-Parchim). Auch eine Landstraße bei Kühlungsborn (Kreis Rostock) musste zunächst gesperrt werden. Es gab zahlreiche Unfälle mit querstehenden Lastwagen oder Fahrzeugen, die von der Fahrbahn abgekommen waren. Auch einige umgestürzte Bäume blockierten die Straßen im Berufsverkehr. So unter anderem in der Trammer Straße in Crivitz, in Mestlin Richtung Groß Niendorf, in Demen Richtung Wamckow. Auch auf der B 104 bei Weitendorf in Richtung Brüel musste ein Baum von der Fahrbahn geräumt werden.

Auch Rostock versank im Schnee: Starke Schneefälle und Temperaturen um den Gefrierpunkt hatten dafür gesorgt, dass die Hansestadt an der Ostsee eher wie ein Wintersportort im Süden des Landes anmutete. Die Schneedecke in der Region war teilweise mehr als zehn Zentimeter dick, so dass es vor allem auf den Straßen zu teils chaotischen Verhältnissen kam. Der Winterdienst war im Dauereinsatz. Doch die fleißigen Helfer konnten nicht überall gleichzeitig sein, so dass vor allem Lastwagen an einigen Stellen überhaupt keine Chance mehr hatten. In Rostock selbst etwa rutschte ein Tieflader, der einen Bagger transportierte, von einer verschneiten Straße in den Seitenraum; an einem ansteigenden Teilstück der B108 bei Dummerstorf ging kurz hinter einer Ampel für Brummis dann gar nichts mehr: Räder drehten durch, Lastwagen kämpften sich einige Meter vorwärts und rutschten dann wieder zurück. Die Lkw standen kreuz und quer auf der Bundesstraße, die Fahrer waren gefrustet, weil sie stundenlang nicht weiterkamen.

Wegen des starken Schneefalls ist zu erwarten, dass zahlreiche Äste und Kronen von Bäumen in der Rostocker Heide unter der Last des nassen, schweren Niederschlags abbrechen. Waldgebiete und insbesondere die Rostocker Heide sollten daher nur unter großer Vorsicht betreten werden, so das Stadtforstamt Rostock, das derzeit auch von Spaziergängen im tieferen Wald abrät. Die Stadtförsterinnen und -förster sind zwar derzeit bemüht, einen Teil des Schneebruchs wegzuräumen, vollständig wird dies aber erst nach den Osterfeiertagen möglich sein.