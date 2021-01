Lübeck: Zeugen gesucht : Streit um Leinenpflicht eskaliert – Hundebesitzer wird in die Trave gestoßen

Der Mann konnte sich zwar selbst retten, doch geholfen wurde ihm nicht.

20. Januar 2021, 11:16 Uhr

Lübeck | Am vergangenen Samstagvormittag (16. Januar) wurde ein 41-jähriger Mann in der Folge eines Gerangels am Uferweg der Willy-Brandt-Allee ins Wasser gestoßen. Der Mann konnte sich unter großer Anstrengung selbst aus dem Wasser herausziehen. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen.

Was war passiert?

Gegen 9 Uhr begegneten sich am Uferweg in der Willy-Brandt-Allee auf Höhe des gegenüberliegenden Museumshafens zwei Männer mit ihren Hunden. Es kam zu einem Streitgespräch, da ein Hund nicht angeleint war und infolgedessen zu einem Gerangel.

Der offenbar körperlich unterlegene Lübecker nutzte dabei zur Verteidigung sein mitgeführtes Hundeabwehrspray. Dennoch wurde er von dem Kontrahenten ins Wasser der Trave gestoßen. Der Tatverdächtige ging anschließend weiter in Richtung Drehbrücke.

Mann rettet sich selbst

Mit großer Mühe konnte sich der 41-jährige Lübecker aus dem Wasser herausziehen. Eine Passantin wurde von ihm gebeten, die Polizei zu rufen. Leider ging sie weiter, ohne sich um den durchnässten Mann zu kümmern. Der Geschädigte ging zum 1. Polizeirevier in die Mengstraße und erstattete Anzeige. Die Beamten riefen einen Rettungswagen für die Erstversorgung. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er soll zirka 50 bis 60 Jahre alt sein und etwas 185 cm groß sein. Der Mann hat eine schlanke Statur und trug sogenannte Jagdbekleidung. Bei seinem Hund handelt es sich möglicherweise um einen kniehohen, braunen Ridgeback.

Die Lübecker Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0451/131-0 oder per Mail unter ed.luebeck.1prev@polizei.landsh.de.

