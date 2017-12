Schwerer Unfall in Rostock : Überschlagener Pkw - Wo ist der Fahrer?

vergrößern 1 von 6 1 von 6











von Stefan Tretropp

erstellt am 20.Dez.2017 | 07:40 Uhr

Es ist ein Einsatz, der der Polizei in Rostock viele Fragen aufwirft. Die Beamten wurden am späten Dienstag Abend zu einem überschlagenen Pkw in den Stadtteil Schmarl gerufen. Dort angekommen, fanden sie zwar den demolierten Honda vor, vom Fahrer und weiteren möglichen Insassen fehlte jedoch jede Spur.

Laut Polizei lief der Notruf gegen 22.30 Uhr auf. Neben mehreren Streifenwagen eilten auch Notarzt, Rettungswagen und Feuerwehr zum Unglücksort. Neben einer Brücke in einer Böschung fanden die Retter einen auf dem Dach liegenden Honda vor, davor ein demolierter Zaun und frische Unfallspuren. Bei einer ersten Absuche fanden sich keine Personen im Inneren des Fahrzeugs. Da jedoch nicht auszuschließen war, dass im näheren Umfeld der verletzte Fahrer sich befinden könnte, alarmierte die Polizei auch einen Diensthundeführer und den Hubschrauber "Merlin".

Der Hund nahm eine Geruchsprobe an der Jacke, die sich an der Unfallstelle fand und nahm offenbar eine Spur auf. Parallel suchte der Helikopter aus der Luft mit der Hilfe einer Wärmebildkamera nach einem möglichen Vermissten. Nach aktuellem Stand (0:31 Uhr) fehlt vom Fahrer des verunglückten Kleinwagens noch immer jede Spur.