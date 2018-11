Neustadt-Glewe : Unfall in Baustelle führt zu Stau auf der A24

Es kommt in beiden Fahrtrichtungen zu Behinderungen.

07. November 2018, 11:24 Uhr

Wegen eines Verkehrsunfalls in einer Baustelle bei Neustadt-Glewe kommt es derzeit auf der Autobahn 24 in Richtung Berlin zu Verkehrsbehinderungen, teilt die Polizei mit. Eine Autofahrerin hatte nach ersten Informationen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Fahrzeug steht jetzt im Baustellenbereich und behindert auch den Straßenverkehr in der Gegenrichtung.

Einzelheiten zum Unglück sind noch nicht bekannt, jedoch muss die Autofahrerin medizinisch behandelt werden. Zeitgleich kam es nahezu an derselben Stelle in Fahrtrichtung Hamburg zu einem medizinischen Notfall. Derzeit wird dort der Einsatz der Rettungskräfte erwartet.