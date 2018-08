Richtung Rostock : Vollsperrung: Schwerer Unfall auf der A19

Der 51-jährige Fahrer war zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Sportwagen

von Susan Ebel

14. August 2018, 22:05 Uhr

Auf der A19, direkt an der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern, hat sich am Abend gegen 20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei war der 51-jährige Fahrer in einem Starkregenschauer zu schnell unterwegs und verlor dabei die Kontrolle über seinen Sportwagen.



Der Mann krachte mit seiner Corvette in die Mittelschutzplanke und blieb mitten auf der Fahrbahn stehen. Die Autobahn in Richtung Rostock musste daraufhin voll gesperrt werden.



Im Einsatz waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wittstock, sowie ein Notarzt und Rettungswagen.



Der Fahrer konnte nach der ambulanten Behandlung an der Unfallstelle verbleiben. Am Fahrzeug entstand laut Polizei Totalschaden.