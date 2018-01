Vermisstenmeldung : Wo ist Ralf Böttcher aus Dönkendorf?

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten.

von svz.de

20. Januar 2018, 21:48 Uhr

Seit Freitag gegen 14.15 Uhr wird Herr Ralf Böttcher aus Dönkendorf vermisst. Er wurde zuletzt auf seiner Arbeitsstelle in Wismar in der Straße "Am Haffeld" gesehen. Folgende Beschreibung liegt zu Herrn Böttcher vor:

scheinbares Alter 53 Jahre

ca. 178 cm groß

kräftige Statur

Drei-Tage-Bart

Brillenträger

Herr Böttcher trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine Arbeitsjacke in der Farbe Neon. Es wird davon ausgegangen, dass Herr Böttcher dringend medizinische Hilfe benötigt. Mögliche Hinweise auf den Aufenthalt des Herrn Böttcher werden erbeten an das Polizeihauptrevier in Wismar unter 03841-2030 oder jede andere Polizeidienststelle.