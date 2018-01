Dorf Mecklenburg : Zigarettenautomat gesprengt

Täter flüchtig

von svz.de

21. Januar 2018, 10:15 Uhr

Nach Kneese, Roggendorf und Veelböken ist nun auch in Dorf Mecklenburg ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Zwei Männer verstauten anschließend ihre Beute in einem blauen Abfallsack und flüchteten zu Fuß. Die Polizei stellte vor Ort verschiedene Beweismittel sicher. Ein zweiter Automat war am Wochenende in Zierow gesprengt worden.