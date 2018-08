Tribsees : Zwei Tote bei schwerem Unfall vor A20-Baustelle

Ein Autofahrer fährt mit großer Wucht auf ein Stauende vor der Baustelle der abgesackten A20 auf. Zwei Frauen sterben, vier Personen wurden schwer verletzt, darunter auch der Unfallfahrer.

von Hannes Stepputat

06. August 2018, 12:41 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 20 an der Baustelle bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind zwei Menschen getötet und vier Autoinsassen schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, ereignete sich der Unfall am Sonntag im Rückreiseverkehr an der A20-Baustelle in Fahrtrichtung Rostock. An dieser Stelle war die A20 im sumpfigen Gelände vor Monaten abgesackt, seither wird der Verkehr umgeleitet, wobei es immer wieder zu Staus kommt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 36-jähriger Autofahrer mit großer Wucht auf einen Kleinwagen am Stauende auf, der durch den Aufprall durch die Luft geschleudert wurde und auf dem Dach liegen blieb. Die beiden 31 und 34 Jahre alten Insassinnen starben laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Unfallfahrer sei mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik geflogen worden.

Durch die Wucht wurden drei weitere Autos und ein Motorrad in- und aneinander geschoben. Dabei wurde auch der Motorradfahrer und zwei weitere Autoinsassen schwer verletzt, darunter ein Kind. Auch sie seien in Krankenhäuser gebracht worden. Drei weitere Personen blieben den Angaben zufolge unverletzt. Insgesamt waren an dem Unfall sechs Fahrzeuge und neun Personen beteiligt, hieß es.

Für die weiteren Ermittlungen sei unter anderem ein Dekra-Sachverständiger hinzugezogen worden. Für die Bergung der Verletzten und der Unfallwagen blieb die A20 in Richtung Rostock siebeneinhalb Stunden gesperrt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 35 000 Euro.