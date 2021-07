Gedenkveranstaltung : 140 leere Stühle auf dem Todesstreifen

Brandenburg erinnert am 13. August in Hohen Neuendorf an den Bau der Berliner Mauer / Veranstaltung auch in Kietz

Es war der Tag, der in ganz Deutschland Familien auseinanderriss, Freundeskreise zerstörte und das Land für fast 30 Jahre spaltete: Am 13. August 1961, vor 60 Jahren, wurde die Berliner Mauer gebaut, das Symbol des Eisernen Vorhangs. Auch Brandenburg war damit von Berlin (West) getrennt: Menschen aus Potsdam, Kleinmachnow oder Hennigsdorf konnten nicht...

