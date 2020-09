Einheitsjubiläum : 30 Geschichten aus 30 Orten der Mark

Brandenburger erzählen über den Kampf für Betriebe, das Elbhochwasser und Hausbesetzungen

Avatar_prignitzer von Klaus Peters

28. September 2020, 05:00 Uhr

30 Jahre Wiedervereinigung, erzählt anhand von 30 persönlichen Geschichten in 30 Orten des Landes: In der Ausstellung „Mensch Brandenburg!“ zeigt das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam die Einheits-Geschichte des Landes. Am ersten Tag hatte die Schau in dem nach einer umfangreichen Sanierung wiedereröffneten Haus am Sonntag bei freiem Eintritt regen Zulauf. Da wegen der Corona-Beschränkungen nur 30 Personen gleichzeitig in die Ausstellung dürfen, bildeten sich zeitweise Warteschlangen.

„Sie zeigt die Lebenswirklichkeit der Menschen in unserem Land“, sagte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) zur Eröffnung der Schau. „Damit stiftet sie ein Stück ostdeutsche Selbstvergewisserung und zeigt, dass Brandenburg die Summe seiner erfolgreichen Geschichten ist.“

In der Ausstellung gibt es etwa Braunkohle aus der Lausitz zum Anfassen, einen Ballen aus Chemiefasern, der den Kampf der Belegschaft um das Faserwerk im havelländischen Premnitz in den 1990er Jahren illustriert oder ganz plastisch die Hochwassermarken der Elbe bei Mühlberg (Elbe-Elster) bei Überschwemmungen. So wurde im August 2002 mit 10,11 Metern der Höchststand registriert, der durchschnittliche Wasserstand liegt dort bei 3 Metern.

Zentraler Ort der Ausstellung ist jedoch eine Videowand, wo 30 Brandenburger aus 30 Orten der Mark zu Wort kommen. Etwa der Umsiedler Jens Handreck aus Horno, dessen Dorf Anfang der Nullerjahre vom Braunkohletagebau Jänschwalde verschluckt wurde. „Das Schlimmste am Abbruch des alten Dorfes war die Sprengung der Kirche“, sagt er. In der Ausstellung sind zwei Schlüssel der Kirche aus dem 15. Jahrhundert zu sehen.

Zu Wort kommt im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte auch die Vermittlerin Frauke Postel, die sich als Mitgründerin des Mobilen Beratungsteams „vielerorts“ im Kampf gegen den Rechtsextremismus engagiert: „Wir haben sehr viel dafür getan, dass Rechtsextremismus als ein politisches und gesellschaftliches Phänomen begriffen wird, nicht nur in den neuen Bundesländern.“

Die ehemalige Hausbesetzerin Helen Thein-Peitsch berichtet von dieser Szene, die Potsdam mit mehr als 70 illegal besetzten Häusern in den 1980er und -90er Jahren zu einer Hochburg der Hausbesetzer-Szene in Deutschland machte. „Ohne die Besetzungen in den 1980/90er Jahren würde es das Holländische Viertel heute so nicht geben“, erläutert sie.