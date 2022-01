Die elektronische Akte kommt : An 2023 gibt es Arbeitsgerichtetage in Perleberg

In Brandenburg kommt die Einführung der elektronischen Akte in der Justiz voran. Anfang 2023 gibt es den ersten Arbeitsgerichtstag in Perleberg geben. Für das Land wird zudem ein zentraler Groß-Gerichtssaal gebaut

Potsdam | In Brandenburgs Justiz tut sich derzeit viel: Die Einführung der elektronischen Akte kommt voran, in Perleberg werden Gerichtstage geplant, ein Amtsgericht soll fusionieren, ein zentraler Gerichtssaal entstehen. Benjamin Lassiwe sprach darüber mit Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU). Wie stark belasten Corona-Verfahren die Brandenburger Justiz? Nach der staatsanwaltlichen Statistik beläuft sich die Anzahl der Verfahren, die im Zusammenhang mit Corona bei den Staatsanwaltschaften eingegangen sind, auf derzeit etwa 450. Die meisten davon beziehen sich auf die Fälschung von Impf- oder Genesenennachweisen oder stehen im Zusammenhang mit dem aktuellen Versammlungsgeschehen. Aber dazu zählen auch Strafanzeigen von Impfgegnern gegen politisch Verantwortliche wegen Rechtsbeugung oder Körperverletzung, beinhalten also eher haltlose Vorwürfe. Ihr Generalstaatsanwalt hat ein sehr robustes Vorgehen im Zusammenhang mit illegalen Demonstrationen angekündigt. Die teilweise beunruhigenden Vorkommnisse rund um das aktuelle Versammlungsgeschehen haben dazu geführt, dass wir uns verstärkt Gedanken über den Umgang mit Straftaten im Zusammenhang mit Corona-Demonstrationen gemacht haben. Wir haben uns entschieden, dass solche Straftaten – wo dies aus rechtsstaatlicher Sicht geboten ist – konsequent und vor allem zeitnah verfolgt werden müssen. Mit dem beschleunigten Verfahren verfügt der Rechtsstaat auch über ein geeignetes Mittel. Wir sehen natürlich, dass ein Großteil der Versammlungsteilnehmer bisher unbescholtene Bürger sind. Jedoch gibt es Auswüchse, die dem rechtsextremen Umfeld zuzuordnen sind, auf die der Fokus einer nachdrücklichen Strafverfolgung gerichtet ist. Die Staatsanwaltschaften sind jedoch - wie auch sonst - gehalten, sachgerechte Einzelfallentscheidungen zu treffen. Wie stark sind die Gerichte durch solche Fälle belastet? Die gerade genannten Zahlen stellen keine Belastung dar. Wir wissen zwar nicht, wie viele Verfahren derzeit noch bei der Polizei bearbeitet werden und erst mit zeitlicher Verzögerung bei den Staatsanwaltschaften eingehen. Ich gehe aber davon aus, dass auch dies keine Größe sein wird, die die Justiz vor Probleme stellt. Eine rechtliche Frage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist ja die Einführung der allgemeinen Impfpflicht. Wie sehen Sie das als Juristin? Ich sehe das unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten kritisch. Eine allgemeine Impfpflicht stellt einen erheblichen Grundrechtseingriff dar. Gerade vor dem Hintergrund der Omikron-Variante stellt sich die Frage, ob bei der gegenwärtigen Entwicklung eine allgemeine Impfpflicht noch das verhältnismäßige, vor allem erforderliche Mittel zur Bekämpfung der Pandemie ist. Insoweit verweise ich auf die Ausführungen der Vorsitzenden des Ethikrates, die ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass sich die Befürwortung der Ausweitung einer Impfpflicht auf die Delta-Variante bezogen habe und vor dem Hintergrund der Omikron-Variante überdacht werden müsse. Man muss sich zudem die Frage stellen, wie eine allgemeine Impfpflicht praktisch umgesetzt werden soll. Unabhängig davon, dass es bisher kein Impfregister gibt, sind wir uns ja sicher einig, dass niemand mit der Polizei dem Arzt vorgeführt werden soll, um dort zwangsweise geimpft zu werden. Wie also wollen wir die allgemeine Impflicht durchsetzen, außer durch Auferlegung von Sanktionen, wie etwa Bußgeldern? Die Verhängung von Sanktionen belastet Verwaltung und Gerichte, eine Impfung ist damit aber noch nicht erreicht. Hinzu kommt, dass der finanzielle Druck durch die Verhängung von Bußgeldern die Gesellschaft nicht gleichmäßig trifft. Es gibt also aus meiner Sicht viele Gründe, die gegen eine allgemeine Impfpflicht sprechen. Im vergangenen Jahr hat der Landtag Ihre Reform der Arbeitsgerichte beschlossen. Wieweit ist die Umsetzung? Mein Haus ist derzeit damit befasst, die erforderlichen organisatorischen und personellen Maßnahmen zu treffen: Es müssen Standorte aufgelöst, Gerichtstage eingerichtet und entsprechende Personalentscheidungen getroffen werden. All diese Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. Wann wird es denn den ersten Gerichtstag eines Arbeitsgerichts in Perleberg geben? Die Gerichtsreform und damit auch die Einrichtung der Gerichtstage tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. Das bedeutet beispielweise für Arbeitsgerichtsverfahren aus der Prignitz, dass diese ab 1. Januar 2023 in Perleberg verhandelt werden können. In Brandenburg gibt es bei den Amtsgerichten einige kleinerer Standorte. Planen Sie da ähnliche Reformen? Wir haben nur noch eine kleinere Veränderung vor: Wir wollen das Amtsgericht Eisenhüttenstadt in eine Zweigstelle des Amtsgerichts Frankfurt (Oder) umwandeln. Der Vorgang befindet sich derzeit im Kabinettverfahren. Der Grund hierfür ist, dass die Verfahrenseingänge in Eisenhüttenstadt in den letzten Jahren überproportional gesunken sind. Wenn wir daraus den Personalbedarf berechnen, kommen wir dort nur noch auf gut drei Richterstellen. Das ist für ein Amtsgericht mit seinen vielfältigen Aufgaben eine Größe, mit der diese – gerade auch unter Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch Krankheiten und Urlaub – kaum noch leistbar sind. Der demographische Trend wird diese Entwicklung eher noch verstärken. Weitere Veränderungen wird es nicht geben? Abgesehen vom Amtsgericht Eisenhüttenstadt planen wir in dieser Legislaturperiode keine weiteren Strukturreformen. Ich möchte auch ausdrücklich betonen, dass wir keine Standorte von Amtsgerichten schließen, weil immer die Befürchtung im Raum steht, dass ein Gericht zuerst zu einer Zweigstelle und dann geschlossen wird. Im Gegenteil: Wir planen in Eisenhüttenstadt Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 4,2 Millionen Euro, um die bisher in Anmietungen untergebrachten Sozialen Dienste sowie das Grundbuchamt im Hauptgebäude des Amtsgerichts zu integrieren und damit alle örtlichen Justizeinrichtungen unter einem Dach zusammenzuführen. Das Gebäude in der Diehloer Straße soll daher ab 2023 saniert und ein Erweiterungsbau errichtet werden. Brandenburg hatte in den vergangenen Monaten viele spektakuläre Gerichtsverfahren – vom Prozess gegen den KZ-Wachmann bis zum Oberlinprozess. Man ist jetzt unter Corona-Bedingungen sogar in eine im Landesbesitz befindliche Turnhalle gegangen. Ist das künftig ein Dauerzustand? Die Sporthalle war zunächst eine Ausweichlösung, weil der ursprünglich für den Prozess angemietete Stahlpalast in Brandenburg an der Havel kurzfristig aus technischen Fragen zur Bausicherheit nicht mehr in Betracht kam. Wir mussten binnen fünf Tagen eine alternative Lösung finden. Dass das geklappt hat, mit Wochenend- und Nachtarbeit insbesondere der Verantwortlichen des Landgerichts Neuruppin, ist eine bemerkenswerte Leistung. Und es hat sich gezeigt, dass die Sporthalle für große Prozesse mit einer Vielzahl Verfahrensbeteiligter, die auch in Brandenburg zukünftig zunehmen werden, hervorragend geeignet ist. Bisher sind wir bei derartigen Verfahren auf externe Räumlichkeiten angewiesen. So mussten wir beispielsweise in Cottbus für einen großen Drogenprozess eine Messehalle anmieten. Die Anmietung externer Räumlichkeiten für große Prozesse ist jedoch ein erheblicher Kostenfaktor. So hätte uns die Anmietung des Stahlpalastes inklusive Einrichtung und Technik für eine Prozessdauer von Oktober 2021 bis April 2022 mehr als eine halbe Million Euro gekostet. Deshalb denken wir darüber nach, ob die Sporthalle das bereits vor Corona vorhandene Problem fehlender Raumkapazitäten lösen kann. Was meinen Sie damit? Ich denke an Prozesse mit vielen Angeklagten, Verteidigern, Geschädigten und Nebenklagevertretern oder einem großen öffentlichen Interesse. Denn wir müssen sagen: Obwohl wir in Brandenburg viele relativ neue und gut ausgestattete Gerichtsgebäude haben, fehlen uns große Sitzungssäle. Gerade wenn sie an Verfahren der Organisierten Kriminalität denken, wird es in unseren Gerichtsgebäuden auch ohne Corona eng. Ich nehme als Beispiele die Encrochat-Verfahren am Landgericht Frankfurt (Oder) oder das von Ihnen erwähnte Oberlin-Verfahren am Landgericht Potsdam, die unsere Raumkapazitäten – nunmehr noch verstärkt durch die Corona-Regelungen – an die Grenzen bringen. Deswegen befinden wir uns derzeit in der Prüfung, ob wir die Sporthalle in Brandenburg an der Havel dauerhaft als zentralen Gerichtssaal für die großen und öffentlichkeitswirksamen Verfahren aller Gerichte im Land Brandenburg herrichten können. Eines Ihrer Kernthemen ist auch die Einführung der elektronischen Gerichtsakte. Wo steht die Brandenburger Justiz jetzt? Zu Anfang der Legislaturperiode gab es ein Pilotverfahren zur Einführung der elektronischen Gerichtsakte bei zwei Zivilkammern des Landgerichts Frankfurt (Oder). Inzwischen sind wir sehr viel weiter: Das Pilotprojekt wurde auf alle Zivilkammern des Landgerichts Frankfurt (Oder) sowie die Kammer für Handelssachen ausgeweitet. Zudem haben wir die elektronische Akte in Zivil- und Handelssachen auch beim Landgericht Neuruppin und in Zivil- und Familiensachen bei den Amtsgerichten Strausberg und Brandenburg an der Havel eingeführt. Und wir haben dieses Jahr noch viel vor: Wir wollen die elektronische Akte bei allen Landgerichten, beim Oberlandesgericht, bei fast allen größeren und weitgehend allen Amtsgerichten des Landgerichtsbezirks Frankfurt (Oder) in den genannten Bereichen einführen, und zwar nicht mehr im Wege eines Pilotverfahrens, sondern als reguläres Rollout. Wenn wir die nötige Technik beschaffen können – es gibt derzeit erhebliche Lieferschwierigkeiten auf dem Weltmarkt – wird die elektronische Gerichtsakte am Ende des Jahres in großen Teilen in der ordentlichen Gerichtsbarkeit eingeführt sein. Sind denn alle Gerichtsstandorte technisch dafür geeignet? Die Standorte zu ertüchtigen ist natürlich ein wesentlicher Teil des Projektes. Auch deswegen war und ist es wichtig, den Zentralen IT-Dienstleister der Justiz, den „ZenIT“, personell so auszustatten, dass er diese Aufgabe erfüllen kann. Hier ist es nicht nur gelungen, die Leitungsstelle neu zu besetzen. Insgesamt konnte die Zahl der Mitarbeiter von 43 Bediensteten seit Dezember 2019 auf derzeit 92 erhöht und somit mehr als verdoppelt werden. Dies ist eine beachtliche Leistung – gerade wenn man sich vor Augen hält, dass auf dem Arbeitsmarkt eine große Nachfrage nach fachkundigem IT-Personal besteht. Es geht aber nicht nur um die ordentliche Gerichtsbarkeit, auch in den Fachgerichtsbarkeiten wollen und müssen wir die elektronische Akte einführen. Der Bundesgesetzgeber hat uns hier eine Frist bis zum Jahr 2026 gesetzt. Wir sind daher auch in den Fachgerichtsbarkeiten dabei, die technischen Voraussetzungen für die Einführung der elektronischen Akte zu schaffen. Wie läuft es denn bei den gemeinsam mit Berlin betriebenen länderübergreifenden Gerichten? Wir sind in erster Linie dafür da, die elektronische Akte bei den gemeinsamen Obergerichten, die im Land Brandenburg angesiedelt sind, einzuführen. Das sind das Landessozialgericht und das Finanzgericht. Und gerade in diesen beiden Fachgerichtsbarkeiten laufen derzeit intensive Vorarbeiten zur Einführung der elektronischen Akte. ...

