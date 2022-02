Laga-Bewerbung : Bewerber laufen sich warm für Landesgartenschau 2026

Eine Landesgartenschau hat sich als Mittel zur Stadtentwicklung bewährt. Daher gibt es für die achte Auflage drei Bewerber. Spremberg will so den Strukturwandel weg von der Kohle meistern, Wittenberge Wunden schließen.

Spremberg/Wittenberge | Im Rathaus von Spremberg in der Lausitz jagt eine Beratung die nächste. Die Stadt an der Spree ist einer der Bewerber für die nächste Brandenburger Landesgartenschau in vier Jahren. Bürgermeisterin Christine Herntier will die Schau nach Spremberg holen als Impulsgeber für infrastrukturelle, wirtschaftliche, kulturelle und touristische Entwicklung. „Hi...

