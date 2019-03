Brandenburg : Land nimmt mehr ein

Brandenburg hat 2018 zum achten Mal in Folge einen Haushaltsüberschuss erzielt. Trotzdem wurden weniger Schulden getilgt.

von Benjamin Lassiwe

05. März 2019, 19:11 Uhr

Brandenburg hat 2018 zum achten Mal in Folge einen Haushaltsüberschuss erzielt: Am Jahresende waren rund 600 Millionen Euro mehr in der Kasse, als Finanzminister Christian Görke (Linke) brauchte. Davon fließen 150 Millionen Euro in die Schuldentilgung. 450 Millionen Euro gehen in die Rücklage des Landes, gaben Görke und Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gestern bekannt. „Es wurden Mehreinnahmen erzielt, obwohl wir in innere Sicherheit, Bildung und Kitas investiert haben“, so Woidke.

Im Unterschied zu den Vorjahren geht weniger Geld in die Schuldentilgung: Bisher wollte Rot-Rot die Hälfte der Überschusse dazu nutzen. Die Rücklage steigt auf rund zwei Milliarden Euro. „Zum Ausgleich des Doppelhaushalts 2019/2020 planen wir die Entnahme von 1,1 Milliarden Euro aus der Rücklage“, so Görke – 541,3 Millionen Euro 2019 und 619 Millionen Euro 2020. Das Ende der Straßenausbaubeiträge, der Brexit und die unklare Zukunft der EU-Förderfonds brächten neue Anforderungen. Es sei angebracht, Vorsorge zu treffen. Auch die positive Entwicklung der Wirtschaft sei nicht gottgegeben, so Görke. Seit 2012 habe das Land die Schulden von 18,66 Milliarden Euro auf 17,81 Milliarden Euro reduziert.

„Jedes Jahr das gleiche Schauspiel: SPD und Linke stellen überrascht fest, dass am Ende mehr in der Kasse ist, als gedacht“, so der finanzpolitische Sprecher der CDU, Steeven Bretz. Viele große Aufgaben blieben unerledigt, weil Woidke und Görke zwei Milliarden Euro in ihrer Rücklage bunkerten.