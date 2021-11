Brandenburg : Landtagspräsidentin Prof. Ulrike Liedtke mit Corona-infiziert

Der Corona-Test fiel positiv aus, nun lebt Brandenburgs Landtagspräsidentin in Selbstisolation.

Potsdam | Brandenburgs Landtagspräsidentin Prof. Ulrike Liedtke (SPD) hat sich mit Corona infiziert. Das teilte Landtagssprecher Gerold Büchner am Dienstag mit. „Nach einem ersten Verdacht am vergangenen Wochenende zeigte ein zur Sicherheit vorgenommener PCR-Test am Montagabend ein positives Ergebnis.“ Die Landtagspräsidentin sei seit Juli vollständig gei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.