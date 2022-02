Wolfsland Lausitz : Die Könige im Revier gleichen grauen Schatten

Die Wölfe in der Lausitz haben längst auch ehemalige Tagebauareale erobert. Besonders auf den von der Sielmann Stiftung erworbenen Flächen fühlen sie sich wohl.

Schlabendorf | Ruhig liegt das Wasser des Schlabendorfer Sees, direkt gegenüber, auf der anderen Seite des Ufers, sollen sie öfter zu sehen sein. Wölfe, die grauen Eminenzen sind schon lange zurückgekehrt und sie nehmen ihr neu geschaffenes Reich an. Ein Reich, dass ein wenig an einen Science-Fiction Film erinnert, an nicht allzu einladende Wüstenplaneten. Dünen mit...

