Konzertleben : In Brandenburg laufen alternative Konzertplanungen für 2022

Während einerseits Veranstaltungen verschoben werden müssen, gibt es andererseits auch neue Spielkonzepte - etwa digital.

Potsdam | Brandenburgs Kulturbetrieben fällt die diesjährige Konzertplanung wegen geltender und möglicher weiterer Corona-Einschränkungen schwer. „Eine große Schwierigkeit ist die Planungsunsicherheit“, sagt Barbara Zollner, Sprecherin der Musikkulturgesellschaft Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin), zu der unter anderem die Musikakademie und die Kammeroper Schloss Rheinsberg gehören. Das betrifft laut Sprecherin die Reisebestimmungen für Künstler ebenso wie Bestuhlungspläne und andere Aspekte von Hygienekonzepten. „In Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern wie Hochschulen stellt sich die Problematik, dass unter sich verändernden Regeln frühere Verabredungen nicht mehr eingehalten werden können“, sagt Zollner und verweist darauf, dass Opernproduktionen lange Vorläufe haben. „Wir reagieren so flexibel wie nötig und möglich“, so die Sprecherin. Das sei oft aufwendig. Wegen Abstandsregeln und Raumluft würden beispielsweise mehr und größere Räume benötigt. Hoffen auf geplante Veranstaltungen Mit weiteren Beschränkungen als bisher rechnet der Geschäftsführer der Kammerakademie Potsdam, Alexander Hollensteiner, derzeit nicht. „Es ist erwiesen, dass klassische Konzerte aufgrund der hohen Auflagen zu den sichersten Orten überhaupt gehören“, sagt er. Um das derzeit ohnehin sehr vorsichtige Publikum nicht noch weiter zu verunsichern, seien verlässliche, kontinuierliche Regelungen und eine vertrauensvolle Kommunikation absolut essenziell. Die Kammerakademie feiert 2022 ihr 20-jähriges Bestehen. Höhepunkt der Jubiläums-Saison sei eine musikalische Festwoche vom 27. März bis 3. April, die hoffentlich wie geplant stattfinden könne. Im Potsdamer Nikolaisaal - wo im vergangenen Jahr Konzerte per Zoom zu erleben waren - müssen für den Besuch eine vollständige Impfung oder eine überwundene Erkrankung nachgewiesen werden. Einige Veranstaltungen wurden auch bereits verlegt oder müssen ersatzlos ausfallen, heißt es auf der Internetseite. Nur ein Teil der Plätze wird genutzt Bei Konzerten im Großen Haus des Staatstheaters Cottbus werden derzeit nur bis zu 70 Prozent der Plätze besetzt, wie eine Theatersprecherin sagt. Die Saison sei bis Jahresmitte durchgeplant, darunter mit vier philharmonischen Konzerten sowie mehreren Kammer- und Stummfilmkonzerten. „Sollten die geplanten Livekonzerte nicht möglich sein, können wir auf positive Erfahrungen aus dem vergangenen Lockdown zurückgreifen“, sagt die Sprecherin. Via Livestream, im Radio und im Fernsehen habe sich das Philharmonische Orchester den Raum für Musik zurückerobert. Auch unter freiem Himmel habe es Konzerte in kleiner Besetzung in Cottbus gegeben. Viele digitale Angebote hatte auch die Kammerakademie Potsdam konzipiert. Dazu zählten laut Alexander Hollensteiner etwa interaktive Zoom-Konzerte, eine Virtual-Reality-Produktion mit 360-Grad-Leinwand-Installation und mehrere Video-Serien für Kinder. Im Rahmen einer Förderung des Kulturministeriums arbeite die Akademie an einer Digital-Strategie. Geteilte Meinungen zu Online-Plattformen Die Rheinsberger Kammeroper hatte zuletzt eine Aufzeichnung der Oper „Hänsel und Gretel“ kostenlos auf einer Onlinevideoplattform angeboten. „Im Bereich der Musikakademie haben wir unser digitales Angebot massiv ausgeweitet“, sagt Barbara Zollner. Insbesondere was berufliche Fortbildungen, Vernetzungs- und Verbandsveranstaltungen betreffe. „Digitale Kanäle kommen für uns nicht in Frage“, sagt hingegen der Leiter des Kultur- und Festspielhauses in Wittenberge, Uwe Neumann. Allein schon, weil das Haus keine eigenes Ensemble habe. 2021 habe der städtische Kulturbetrieb aber ein einmaliges digitales Format mit einigen DJs gestartet, die in Eigenverantwortung unterschiedlich Locations bespielt hätten. Ansonsten gebe es Überlegungen, in kleinere Formate mit regionalen Künstlern auszuweichen. Aktuell würden auch in Wittenberge zahlreiche Konzerttourneen verschoben, oft schon auf 2023. ...

