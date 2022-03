Tourismus in Brandenburg : Saisonstart in den Schlössern und Gärten

Ab April öffnen bekannten Museumsschlösser wie das Orangerieschloss in Potsdam wieder für Besucher.

Potsdam | In Brandenburgs Schlössern und Parkanlagen startet die Saison. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten lädt ab April wieder in Denkmäler ein, die im Winter geschlossen sind. Gäste könnten in den kommenden Monaten neben den bekannten Museumsschlössern auch das Orangerieschloss, die Neuen Kammern und die Schlossküche von Sanssouci, das Mausoleum am...

