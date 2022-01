Landesverordnung Brandenburg : Kreise mit schärferen Corona-Regeln

Eine Verordnung des Landes Brandenburg sieht strengere Regeln für Ungeimpfte vor.

Potsdam | In nahezu allen Landkreisen und kreisfreien Städten Brandenburgs gelten wegen hoher Corona-Inzidenzen und mehr Intensivpatienten schärfere Corona-Regeln mit Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Die zweite Verordnung über befristete Eindämmungsmaßnahmen des Landes sieht vor, dass Kreise und Städte Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte bekannt geben, wenn die Inzidenz drei Tage lang über 750 und zugleich der Anteil an Corona-Intensivbetten bei oder über 10 Prozent liegen. Die Kreise dürfen auch eigenständig strengere Regeln erlassen. Weiterlesen: Corona-Opfer haben eine Stimme Nicht sicher, ob sich Lockerungen lohnen Die Landkreise Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz behalten die Ausgangsbeschränkungen für nicht Geimpfte trotz zwischendurch gesunkener Inzidenzen bei. Die Frage sei, ob es sich lohne, wieder zu lockern, da die weitere Entwicklung nicht abzusehen sei, sagte der Sprecher des Landkreises Elbe-Elster, Torsten Hoffgaard am Freitag. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 424,4. Auch interessant: Schulen haben jetzt einen Corona-Notplan Viele Kreise mit Inzidenz über 750 Im Kreis Spree-Neiße waren es 704,4 Ansteckungen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Der Kreis befindet sich nach eigenen Angaben noch im Abstimmungsprozess über eine Verschärfung der Regeln. Bis auf Cottbus, Elbe-Elster, Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz lagen alle Kreise und Städte drei Tage ununterbrochen über dem Schwellenwert von 750. Zuletzt hatten die Kreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin schärfere Bestimmungen bekannt gemacht. Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-Patienten in den Kliniken betrug am Donnerstag landesweit 11,7 Prozent. Die Warnampel zeigt in diesem Bereich Gelb. Derzeit liegen laut Gesundheitsministerium 466 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus, davon 86 auf Intensivstationen. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 3,87; die Ampel zeigt Gelb, seit der Schwellenwert 3 überschritten wurde. ...

