Diebesbande : Polizei fasst Planen-Schlitzer

Diese Diebesbande soll 348 Lkw ausgeraubt haben. Sieben Männer wurden verhaftet.

Potsdam | Sie sollen Waren im Wert von 1,5 Millionen Euro von Lkw gestohlen haben: Die Polizei in Brandenburg und Polen hat eine mutmaßliche Bande von sogenannten Planenschlitzern gefasst, die in drei Bundesländern aktiv war. Die Ermittler machen die sieben Männer für 349 Ladungsdiebstähle verantwortlich, wie das Polizeipräsidium in Potsdam und die Staatsanwalt...

