Bildungsministerium Potsdam : Zwei Millionen Euro für Jugendfreizeiten

Kinder und Jugendliche waren während des Pandemieverlaufs von erheblichen Kontaktbeschränkungen betroffen, mit dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" sollen Lücken geschlossen werden.

Potsdam | Das Land Brandenburg will mit rund zwei Millionen Euro gezielt Kinder- und Jugendfreizeiten fördern. Die Gelder dafür stammen aus dem Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ und können von Vereinen, Verbänden, Gemeinden oder Ämtern bei ihren jeweils zuständigen Jugendämtern beantragt werden. Das teilte das Potsdamer Bildungs- und Jugendministerium am So...

