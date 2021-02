Energiewende : AfD für neue Atomkraftwerke

Landtag debattiert über Zukunft der Energieversorgung / Regierungsparteien wollen verstärkt Wasserstofftechnik nutzen

Brandenburgs AfD-Landtagsfraktion wünscht sich neue Kernkraftwerke in Brandenburg. In einer Aktuellen Stunde, die auf Antrag der Fraktion am Donnerstag in Potsdamer Landtag stattfand, warb der energiepolitische Sprecher der AfD, Steffen Kubitzki, für so ...

