Verfassungsgericht : AfD-Landesverband bleibt Verdachtsfall

Partei scheitert beim Brandenburger Verfassungsgericht mit Eilantrag gegen Einstufung

Der Verfassungsschutz in Brandenburg darf den AfD-Landesverband vorerst weiter als rechtsextremistischen Verdachtsfall bezeichnen. Einen Eilantrag der Partei gegen diese Einstufung lehnte das Verfassungsgericht Brandenburg in Potsdam ab. In seinem Beschluss vom 19. März, der am Freitag veröffentlicht wurde, verwies das oberste Gericht des Landes auf d...

