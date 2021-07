Neue Corona-Verordnung : Auch nach den Ferien nur mit Maske

Brandenburg führt zweiwöchige Maskenpflicht an Schulen ein

In Brandenburg wird es in den ersten zwei Schulwochen nach den Ferien eine Maskenpflicht für alle Schüler geben. Zudem werden die Schüler nach den Sommerferien auch weiterhin in den Brandenburger Schulen auf Corona getestet. Das kündigten Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) und Gesundheitsstaatssekretär Michael...

