„Ein Konzept der Hoffnung“ : Aus der Türkei an Brandenburger Schule

Universität Potsdam setzt das „Refugee Teachers Program“ fort / Geflüchtete Lehrer können hier beruflich wieder Fuß fassen

In der Türkei war Hakan Tankaz Mathematiklehrer. In einem Istanbuler Schulbuchverlag erarbeitete er digitale Lehrfilme. Doch vor drei Jahren verließ der Pädagoge seine Heimat, „aus politischen Gründen“, wie er sagt. Seitdem lebt er in Brandenburg. Und im „Refugee Teachers Program“ an der Universität Potsdam versucht er, hierzulande wieder Fuß zu fassen...

