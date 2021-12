Justiz : Ausbildung schon ab 18

Brandenburg will das Einstiegsalter für angehende Justizvollzugsbedienstete senken

In Brandenburg sollen künftig schon 18-Jährige eine Ausbildung im Justizvollzug beginnen können. Bislang lag das Einstiegsalter bei 21 Jahren. Zudem soll das Höchstalter für die Ausbildung zum Justizvollzugsbediensteten von 36 auf 40 Jahre angehoben werden. Das ist der Inhalt des „Dritten Gesetzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes“, über das am Do...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.