Streik : Bahnverkehr im Land massiv beschränkt

Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat für viele Zugausfälle und -verspätungen gesorgt

Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn hat am Mittwochmorgen auch für viele Zugausfälle und -verspätungen in Berlin und Brandenburg gesorgt. Der Ausstand im Personenverkehr habe in der Nacht begonnen, bestätigte ein Bahnsprecher und ergänzte, der Ersatzverkehr laufe stabil. Besonders der S-Bahn-Ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.