Umwelt : Brandenburg kämpft mit Niedrigwasser

Zu wenig Regen, andauernde Trockenperioden: Das Wasser in Flüssen und Seen in Brandenburg ist zunehmend knapp

Im Sommer vergangenen Jahres wurden von Spree und Schwarzer Elster extremes Niedrigwasser gemeldet. Auch in anderen Flüssen und in Seen entwickelt sich das zunehmend zu einem Problem. Drei Trockensommer in Folge ließen die Pegel- und Wasserstände sinken...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.