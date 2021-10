Erste Schulen erhalten Lolli-Tests : Brandenburg lockert Corona-Regeln

Testpflicht erst ab Inzidenz von 35 / Appell zur Impfung

Angesichts einer vergleichsweise geringen Zahl an Neuinfektionen hat Brandenburgs Landesregierung Erleichterungen bei den Corona-Regeln beschlossen. Vom kommenden Mittwoch, 13. Oktober, an entfalle die Testpflicht beziehungsweise der Impf- oder Genesenen-Nachweis in den Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz dauerhaft 35 neue...

