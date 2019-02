Steigende Mietpreise in Berlin : Brandenburg lockt mit günstigen Wohnungen

Trend zum Wechsel in das Umland der Hauptstadt verstärkt sich weiter

20. Februar 2019, 10:04 Uhr

Für Mieter und Wohnungskäufer wird Berlin immer teurer. „Berlin ist die Stadt mit der größten Dynamik“, sagte die Ökonomin Carolin Wandzik. In keiner der größten deutschen Städte seien Mieten und Kaufpreise zuletzt so stark gestiegen wie in der Hauptstadt. Das geht aus einem Vergleich hervor, den Wandzik für den Zentralen Immobilien-Ausschuss (ZIA) erstellt hat.

Immer mehr Mieter und Käufer wichen deshalb nach Brandenburg in das Umland der Hauptstand aus. Es gebe Hinweise auf eine Trendwende, konstatierte die Ökonomin in ihrer Analyse „Aufgrund der steigenden Preise in den Zentren ist die Abwanderung ins Umland wieder deutlich gestiegen.“

Allerdings ist auch das Land Brandenburg nicht mehr überall günstig. Denn seit 2011 seien viele Umlandgemeinden stärker gewachsen als Berlin, etwa Bestensee, Dallgow-Döberitz, Teltow und die Landeshauptstadt Potsdam.

In Schönefeld, Hoppegarten und Teltow stiegen die Neuvertragsmieten im vergangenen Jahr stärker als in Berlin.

Teurer als der Berliner Durchschnitt ist bislang aber nur Kleinmachnow, wo Vermieter im vergangenen Jahr bei Neuverträgen 10,49 Euro verlangten. Im Schnitt zahlt man im Umland nur drei Viertel der Berliner Miete.

Wer in der Hauptstadt eine neue Wohnung sucht, muss sich im Mitttel inzwischen auf zehn Euro Kaltmiete je Quadratmeter einstellen.

Angebotsmieten von 10,04 Euro im dritten Quartal 2018 entsprachen einem Plus von 9,2 Prozent, wie es im Bericht heißt. Damit habe sich der Anstieg der Mieten beschleunigt. Berlin ist demzufolge inzwischen in etwa so teuer wie Köln und Düsseldorf.

Dass der Speckgürtel rund um die hauptstadt immer städtischer wird, hatte bereits die Investitionsbank Berlin in ihrem jüngsten Wohnungsmarktbericht 2018 dargelegt. Es entstehen zunehmend Mehr- statt Einfamilienhäuser. Zum Teil fehlten aber schnelle und direkte Verkehrsverbindungen zwischen den neuen Baugebieten für Hauptstadt-Pendler sowie eine soziale Infrastruktur für die stetig wachsenden Einwohnerzahlen.

Der Ökonom Lars Feld konstatierte bei der Vorstellung eines Gutachtens , es gebe aber keine Hinweise auf das, was die Experten eine Immobilienblase nennen. Platzte eine solche Blase – etwa weil die Zinsen plötzlich steigen – brächen die Preise zusammen. Feld erläuterte, die Käufer finanzierten ihre Häuser und Wohnungen weiterhin recht konservativ.