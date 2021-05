Schüler kehren in Präsenzunterricht zurück : Brandenburg vor weiteren Öffnungen

Einkaufen ohne Termin, Fußballspielen in Mannschaftsstärke und Theaterbesuche: All das dürfte demnächst möglich werden

Brandenburg unternimmt angesichts schnell sinkender Corona-Zahlen große Schritte in Richtung Normalität. Von Schulen über Hotels und Gaststätten bis zum Freizeitsport sind weitreichende Lockerungen beschlossen oder in Vorbereitung. Die Eindämmung der Pandemie gelinge, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag. Anders als im vergangenen F...

