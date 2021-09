Verkehrsbetriebe Berlin-Brandenburg : Brandenburger Fahrgästen droht erneut Tariferhöhung

Zum Jahresende könnten Fahrpreise für Bus und Bahn im Land teurer werden

Müssen Bus- und Bahnkunden in Brandenburg ab dem kommemden Jahr erneut tiefer in die Tasche greifen? Das befürchtet zumindest der verkehrspolitische Sprecher der Landtagsfraktion der Linken, Christian Görke. „In Brandenburg droht die dritte Fahrpreiserhöhung für die öffentlichen Verkehrsmittel in drei Jahren“, warnte Görke, der auch Spitzenkandidat sei...

