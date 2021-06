Historisches Instrument in neuem Glanz : Brandenburgs größte Orgel wird neu geweiht

In der St. Katharinenkirche in Brandenburg an der Havel wird an diesem Sonntag groß gefeiert – mit coronabedingter Verspätung

Sie hat 96 Register, fünf Manuale, 6364 Pfeifen. Kirchenmusikdirektor Fred Litwinski gerät sofort ins Schwärmen, wenn er von „seiner“ Orgel in der evangelischen St. Katharinenkirche in Brandenburg an der Havel spricht. Das Instrument, das ihn so begeistert, ist die größte Orgelanlage im gesamten Land Brandenburg. Bis in den Sommer 2020 hinein wurde sie...

