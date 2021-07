Landwirtschaft : Detektivarbeit für Forscher

Auf der Suche nach dem Übertragungsweg der Afrikanischen Schweinepest

Die Suche nach dem Übertragungsweg der Afrikanischen Schweinepest auf Hausschweine in Brandenburg ist nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) eine zeitaufwendige Detektivarbeit. „Die Experten müssen in alle Ecken schauen“, sagte FLI-Sprecherin Elke Reinking am Donnerstag. Nachdem anfangs Experten des Institutes dabei waren, seien jetzt die ...

