Feier zum Jubiläum : Die Bundesländer-WG in Berlin

Seit 20 Jahren teilen sich Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern das Gebäude einer Landesvertretung beim Bund

Im „Ostsee-Saal“ der Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern in Berlin ertönen die metallenen Klänge einer Gitarre und eines E-Basses. Der Raum ist gut besucht: Am Montagabend findet hier ein Live-Konzert statt, die Schweriner Band „Luna Soul“ ist zu Gast in der Landesvertretung. Es ist eine der ersten Veranstaltungen in dem Gebäude nach der Corona...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.