Havelstadt profitiert von neuem Amt : Dienstleister für Diplomaten

Das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten ist dabei, in Brandenburg anzukommen.

Gut einhundert Familien werden im Laufe des Jahres wohl von Berlin nach Brandenburg umziehen, gut 240 neue Arbeitsplätze werden in Brandenburg an der Havel neu entstehen. Das ist die Folge der Gründung des „Bundesamtes für Auswärtige Angelegenheiten“, das zum 1. Januar in Brandenburg an der Havel angesiedelt worden war. „Wir sind das erste Bundesamt, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.