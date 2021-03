Corona : Erste Impfungen in Arztpraxen

Wittenberge und Pritzwalk sind dabei / Am 21. September sollen alle 3,5 Millionen Brandenburger gegen die Corona-Pandemie immunisiert sein

In Brandenburg startet am Mittwoch ein Modellprojekt zum Impfen in Hausarztpraxen. Zunächst vier Praxen in Wittenberge, Pritzwalk, Senftenberg und Bad Belzig können künftig ihre Patienten gegen das Coronavirus impfen. Bis Ende März soll die Zahl der bet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.