Corona-Pandemie : Erste Patienten aus Cottbus per Flugzeug verlegt

Ab Montag werden am größten Krankenhaus Brandenburgs keine geplanten Operationen mehr durchgeführt

Erstmals in der Corona-Pandemie mussten Covid19-Intensivpatienten aus Brandenburg per Flugzeug nach Nordrhein-Westfalen verlegt werden. Das teilte das Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum am Freitag mit. Ab Montag werden am größten Krankenhaus Brandenburgs keine geplanten Operationen mehr durchgeführt. Aktuell werden in der wichtigsten Klinik im Süden des La...

