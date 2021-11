Ansiedlungen : Gehen Land bald die Gewerbegebiete aus?

Brandenburg war bei Industrieansiedlungen bislang erfolgreich - auch Tesla sorgt für Effekte

Dem Land Brandenburg drohen die für Industrieansiedlungen geeigneten Gewerbegebiete auszugehen. Darauf wiesen Vertreter der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Montag in einer gemeinsamen Pressekonferenz zum 20jährigen Bestehen der WFBB hin. „Wir haben Anfragen von Investoren in eine Zahl, die die Zah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.