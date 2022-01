Corona : Gesundheitssystem nicht überlastet

Mehrzahl der Corona-Infektionen im Land geht auf Omikron zurück

Brandenburg befindet sich noch in der Ruhe vor dem Omikronsturm. Jedoch ist auch in der Mark die Mehrzahl der Corona-Infektionen mittlerweile auf die neue, aus Südafrika stammende Virusvariante zurückzuführen. Darauf machte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch in der Sitzung des Gesundheitsausschusses des Landtags aufmerksam. Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.