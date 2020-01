Verein : Helfen trotz vieler Bürokratie

Seit über 25 Jahren engagiert sich ein kleiner Brandenburger Verein in der Ukraine

von Benjamin Lassiwe

06. Januar 2020, 05:00 Uhr

„Allein 2019 waren es 35 Lkw-Ladungen“, sagt Elisabeth Kunze. „Mehr als 925 Schulmöbel, 400 Krankenhausbetten, 1000 Kisten mit Kinderspielzeug, dazu jede Menge Kleidung.“ Die Leiterin der Ukraine-Hilfe aus Lobetal bei Bernau (Barnim) sitzt in ihrem Büro in einer alten Baracke, in der Kleidung, Haushaltsgeräte, medizinisches Material und andere Sachspenden sortiert und gelagert werden.

Seit 1994, als die letzten sowjetischen Soldaten aus Brandenburg abzogen, leistet der Verein humanitäre Hilfe in der Ukraine. In den 1990er Jahren hatte man schnell von unhaltbaren Zuständen in Heimen und Krankenhäusern des Landes erfahren. Ursprünglich ein Teil der Anstaltskirchengemeinde Lobetal, ist die „Ukraine-Hilfe“ heute ein selbstständiger Verein und als „Cura Hominum e.V.“ Mitglied des Diakonischen Werks Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

„Inzwischen hat sich viel zum Guten verändert“, sagt Kunze. Krankenhäuser, die vor einigen Jahren aus Deutschland gespendete Betten und Nachttische erhielten, hätten das oft zum Anlass genommen, die Krankenzimmer zu renovieren. „Aber wir erleben bei jedem Besuch auch noch andere Zustände“, sagt Kunze. Erst im letzten Jahr besuchte sie eine psychiatrische Klinik, in der Menschen in großen Sälen mit Gitterfenstern dahinvegetieren. „Da ist noch viel Unterstützung nötig“, sagt Kunze.

Denn allein finanzieren könne das Land, könnten die Krankenhäuser gerade in der ukrainischen Provinz eine Erneuerung ihrer abgenutzten und zum Teil uralten Ausstattung nicht. Dazu käme der Krieg im Osten. Mit Spenden unterstützt die Ukraine-Hilfe eine Suppenküche, die sich auf der ukrainischen Seite der Frontlinie befindet. Und auch nach Mariupol, einer Stadt nur wenige Kilometer von der Demarkationslinie entfernt, ging im letzten Jahr eine Hilfslieferung. „Wir wollen bewusst dahingehen, wo die Not am Größten ist.“

Doch da beginnen die Probleme, vor denen der Verein auch nach 25 Jahren erfolgreicher Arbeit steht. Die Lieferung für Mariupol liegt seit September in einem Zolllager – zum Schutz der heimischen Wirtschaft hat die Ukraine ihre Zollvorschriften verschärft. Nun muss vor der Verzollung genau angegeben werden, welcher Empfänger was aus dem Ausland erhält. Auch die Wohnadresse der Bedürftigen wollen die Behörden wissen. Bei Krankenhausbetten geht das leicht, bei Kleidungsstücken ist das schwer – Hosen und Mäntel müssen ja passen. Und die Feinverteilung der humanitären Hilfe ist Aufgabe örtlicher Partner in der Ukraine, Kirchengemeinden und Wohltätigkeitsfonds, deren Mitglieder ehrenamtlich wirken. Die ausufernde Bürokratie des Landes überfordert sie oft.

„Manchmal ist es frustrierend“, sagt Elisabeth Kunze. „Denn wir sehen, dass unsere Hilfe gebraucht wird und die Menschen dafür dankbar sind.“ Die Ukraine könne jederzeit sagen, dass sie keine Hilfsgüter für ihre Bevölkerung brauche. „Aber dass man Spenden annimmt, um sie dann ein Vierteljahr unter Zollverschluss zu lagern, geht irgendwie gar nicht.“

Und dann ist da die Sache mit den polnischen Durchfahrgenehmigungen: Um die ukrainische Wirtschaft zu unterstützen, arbeitet die Ukraine-Hilfe mit ukrainischen Spediteuren zusammen. So, wie man für Weihnachtspäckchen der Kinder bestimmte Süßigkeiten und Lebensmittelhilfe für alte Menschen grundsätzlich vor Ort kauft. Doch immer im Herbst gehen der Ukraine die von Polen erteilten Durchfahrgenehmigungen aus. „Man scheint grundsätzlich zu wenig Genehmigungen zu vereinbaren“, sagt Kunze. Mit dem Ergebnis, dass es für das Brandenburger Hilfswerk in der zweiten Jahreshälfte schwer wird, Transporte auf die Reise zu schicken.

Entmutigen lassen will sich Elisabeth Kunze von den bürokratischen Problemen aber nicht. Im Gegenteil: Sie plant einen Erfahrungsaustausch mit anderen Vereinen und Hilfsorganisationen, die in der Ukraine unterwegs sind. „Vielleicht finden wir ja gemeinsam Lösungen, um unsere Arbeit zu erleichtern.“