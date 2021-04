Vor Bund-Länder-Konferenz : Heutiger „Impfgipfel“: Brandenburg hofft auf mehr Corona-Impfstoff

Laut Ministerpräsident Dietmar Woidke könnte das Land bis zu 200 000 Menschen pro Woche impfen

Fehlender Impfstoff, schleppende Terminvergabe, gefährliche Nebenwirkungen: Bund und Länder wollen am heutigen Montag erneut über den Stand der Coronaimpfungen in Deutschland beraten. Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts haben in Deutschland bis Freitagabend 19 Millionen Menschen eine erste Impfung erhalten, 5,9 Millionen sind vollständig geimpft. Und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.