Gibt es bald Geld zurück? : Hoffnung für Altanschließer

Freie Wähler: Durch neues Gerichtsurteil können zehntausende Haushalte auf Rückzahlung hoffen

In Brandenburg können möglicherweise noch deutlich mehr so genannte Altanschließer als bisher darauf hoffen, von nachträglich erhobenen Anschlussbeiträgen für ihre Grundstücke verschont zu bleiben. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden, dass der „Grundsatz des Vertrauensschutzes auch gegenüber dem ne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.