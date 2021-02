Erik Stohn im „Prignitzer“-Gespräch : „Ich will den Staffelstab übergeben“

Der Generalsekretär der Brandenburger SPD, Erik Stohn, will sich von diesem Posten zurückziehen und sich auf seine Arbeit als Fraktionschef konzentrieren

In Brandenburgs SPD bewegt sich etwas: Generalsekretär Erik Stohn will nicht erst bis zum nächsten Parteitag mit der Übergabe seines Amtes an den Potsdamer David Kolesnyk warten. Benjamin Lassiwe hat mit ihm gesprochen. Herr Stohn, was planen Sie für den...

