Ministerin im „Prignitzer“-Interview : „Im Moment geht es nur mit Bundesgeld“

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) fordert weitere finanzielle Hilfe für die Digitalisierung der Schulen

Am Donnerstag und Freitag dieser Woche tagt in Potsdam die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK). „Der Prignitzer“ sprach dazu mit Brandenburgs Kultusministerin Britta Ernst (SPD), die derzeit KMK-Präsidentin ist.Frau Ministerin Ernst, in dieser Woche findet die Kultusministerkonferenz der Länder in Potsdam statt. Worum geht es da? Britta Ernst: Zun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.