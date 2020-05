Schwieriger Schulstart : Keine Noten für Homeschooling

Bildungsministerin Britta Ernst spricht über die neuen Regeln, Schwierigkeiten und Hoffnungen in den Schulen

von Benjamin Lassiwe

03. Mai 2020, 15:21 Uhr

Zwar geht an Brandenburgs Schulen der Unterrichtsbetrieb langsam wieder los, doch Normalität sieht anders aus. Das wird im Gespräch mit Britta Ernst (SPD), Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, deutlich. Klassen sollen nur an Grundschulen geteilt werden, für zu Hause gemachte Aufgaben darf es keine Noten geben und ob es überhaupt ausreichend Lehrer für den Präsenzunterricht geben wird, stehe noch gar nicht fest. Mit der Ministerin sprach unser Korrespondenten Benjamin Lassiwe.



Frau Ernst, wann sollen die Brandenburger Schüler wieder zur Schule gehen?

Britta Ernst: Einige gehen ja schon jetzt wieder zur Schule: Die Abiturienten machen ihre Prüfungen. Seit dem 27. April sind die 10. Klassen an der Schule, um sich auf den Mittleren Schulabschluss vorzubereiten. Ab dem heutigen Montag kommen dann noch mehr Schüler: Die Klasse 6 der Grundschulen, die Klassen 9 und 12 der Gesamtschulen und die Klasse 11 der Gymnasien. Und ab dem 12. Mai die 5. Klasse der Grundschulen. Denn wir wollen alle Schüler erreichen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr ein Abschluss oder ein Übergang ansteht.



Wie verhindern Sie Ansteckungen?

Indem die Abstände an den Schulen eingehalten werden. Indem Gruppen geteilt werden. Indem manche Gänge zu Einbahnstraßen werden. Wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept für die Schulen aufgestellt, mit Vorschriften zur Reinigung und Desinfektion.

In den Grundschulen werden wir die Klassen auf zwei Räume aufteilen. An den anderen Schulen kommen manche Klassen nur Montag, Mittwoch und Freitag, die anderen dann am Dienstag und Donnerstag. Und in der Woche darauf wird getauscht. Das gibt dann für alle weniger Präsenzunterricht – aber alle sind im gleichen, großen Raum mit denselben Lehrkräften.

Wie können Abstandsregeln funktionieren, wenn es schon morgens an der Bushaltestelle Umarmungen und Küsschen unter den Jugendlichen gibt?

Das berührt ja die Frage, wie wir uns alle verhalten: Der Schutz vor Corona funktioniert nur, wenn sich die Menschen an die Regeln halten. Das gilt nicht nur für die Schüler. Natürlich werden die Lehrer auch darauf achten, was in den Pausen und vor der Heimfahrt passiert.



Kann in Regionen mit geringen Infektionszahlen, wie der Prignitz oder der Uckermark, der Unterricht schneller beginnen, als in Potsdam? In der Regel überschreiten Schüler auf dem Weg zur Schule ja nicht die Kreisgrenzen...

Wir haben bisher nicht vor, regional unterschiedlich zu agieren. Im Gegenteil: Wir sind sehr froh, dass wir bundesweit eine einheitliche Linie gefunden haben. Ich denke, dass klare Regeln, die für alle gelten, auch dabei helfen, dass wir uns alle daran halten.

Die Linie der Landesregierung ist, dass wir einheitlich im ganzen Land vorgehen wollen, auch wenn wir in einigen Wochen vielleicht zu anderen Ergebnissen kommen könnten. Aber wir wollen Unklarheiten vermeiden.



Wird der Unterricht, der in den letzten Wochen zu Hause stattgefunden hat, nun in den Schulen bewertet?

Nein, den Unterricht können wir nicht bewerten, weil die Rahmenbedingungen zu unterschiedlich sind. Das wäre schlicht ungerecht. Bewertet wird nur das, was bis zum 18. März im Präsenzunterricht behandelt wurde – und das, was jetzt im neuen Präsenzunterricht stattfindet. Einzige Ausnahme: Besondere Einzelleistungen einzelner Schüler können durch einen schriftlichen Zusatz auf dem Zeugnis vermerkt werden.



Was passiert denn mit Schülern, bei denen es zu Hause nicht so gut geklappt hat? Wie sollen diese Kinder und Jugendlichen die versäumte Zeit wieder aufholen?

Wir haben da sicher Lücken, die auch im nächsten Schuljahr noch aufgeholt werden müssen. Wir entwickeln für diese Schüler eigene Angebote: Dabei wird es um Präsenzunterricht an den Schulen, aber auch um eine intensivere Betreuung im Unterricht zu Hause gehen. Dazu ist es sehr hilfreich, dass der Bund den Digitalpakt für die Schulen um 500 Millionen Euro erweitert hat, um den Schülerinnen Leihgeräte zur Verfügung zu stellen.



Wenn Klassen auf mehrere Räume verteilt werden sollen, braucht es ja auch mehr Lehrer. Haben Sie denn überhaupt genug dafür? Oder müssen einzelne Lehrkräfte Überstunden machen?

Wir werden im Lauf der Woche ein Bild über die Zahl der Lehrkräfte haben, die uns für den Präsenzunterricht oder die intensive Betreuung von Homeschooling zur Verfügung steht. Wir nehmen natürlich Rücksicht auf Lehrkräfte, die zu Risikogruppen gehören, und die wir deswegen nicht im Präsenzunterricht einsetzen können.



Aber haben Sie an allen Schulen genug Lehrkräfte für den Präsenzunterricht?

Wir haben an allen Schulen Lehrkräfte. Aber wie es genau aussieht, werden wir erst im Lauf der Woche sehen.



Wenn die Klassen halbiert werden, müssen die Lehrer ja alles doppelt unterrichten. Wie klappt das dann mit der Stundenzahl?

Die Teilung der Klassen machen wir ja nur in den Grundschulen. Und dort sind nur die Klassen fünf und sechs präsent. Dort können wir dann andere Lehrer, die in den Klassen normalerweise nicht unterrichten, die aber selbst keinen Präsenzunterricht haben, für die Teilungsgruppen heranziehen.

Beim Montag – Mittwoch - Freitag – Modell an den weiterführenden Schulen ist es anders: Dieses Modell hat den Charme, dass es weniger Ressourcen braucht – dafür gibt es dann aber auch weniger Präsenzunterricht.



Warum macht denn das Land Brandenburg die 10. Klasse-Prüfung? In Berlin gibt es die doch auch nicht...

Die Frage müssen Sie genau andersherum stellen: Alle Bundesländer haben sich dafür entschieden, den Mittleren Schulabschluss durchzuführen. Als einziges Bundesland hat sich Berlin für eine Modifikation ausgesprochen. Wir finden, dass der mittlere Abschluss genau so wichtig ist, wie das Abitur. Er gehört dazu. Deswegen haben wir auch diese Schüler wieder in die Schulen eingeladen.



Wie ist denn Ihre weitere Planung für die Kitas?

Wir haben dank der Lockerungen sehr viele Kitas, die ab dem heutigen Montag voll sein werden. Wir haben für Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, eine Notfallbetreuung genehmigt. Dasselbe gilt für Alleinerziehende, die keine Betreuung zuhause organisieren können. Wir müssen schauen, wie das in den kommenden Wochen klappt. Vorher können wir nicht über weitere Lockerungen reden, auch wenn diese notwendig sind.



War es da denn wirklich eine gute Idee, sämtlichen freiwilligen Feuerwehrleuten einen Anspruch auf Notbetreuung zu geben?

Ja. Das war richtig und wichtig, damit im Fall einer Brandgefahr, die Feuerwehrleute auch sofort und nahtlos bei der Feuerwehr eingesetzt werden können.



Wie läuft es denn in den kommenden Wochen in den Berufsschulen?

Dort finden die Prüfungen planmäßig statt. Die Auszubildenden sind in den Betrieben, nicht in der Schule. Nur dort, wo Abschlüsse anstehen, konzentrieren wir die Auszubildenden in den Oberstufenzentren.



Zum Abschluss noch ein paar Fragen an die Sportministerin Britta Ernst. Wann können denn die Vereine wieder an den Start gehen?

Das hängt davon ab, was die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten beschließt. Ich hoffe, dass es zu Lockerungen auch im Vereinssport kommt – sofern dabei die Abstandsregeln gewahrt bleiben können.



Und wie hält sich Britta Ernst in diesen Tagen fit?

Durch Spazierengehen und Radfahren in der schönen Brandenburger Natur. Durch unser Rudergerät und durch Gymnastik zu Hause.