Verkehr : Koalition will rascheren Bahnausbau

Opposition kritisiert Konzepte der Regierungsfraktionen als Allgemeinplätze

Die Kenia-Koalition will beim Ausbau von Schienenstrecken über das Infrastrukturprojekt i2030 mehr Druck machen. Das kündigte der SPD-Verkehrspolitiker Sebastian Rüter am Mittwoch im Landtag an. Zudem Infrastrukturprojekt zählt etwa der Ausbau des Prign...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.